Oranje koord van Willemsorde voor veteraan Gene Metcalfe (97)

Himmler

Hij werd vervolgens door Duitse troepen gevonden. Die zagen dat hij nog leefde. ,,Ik ben in Nijmegen in de Belvedère door Heinrich Himmler persoonlijk verhoord”, aldus Metcalfe. Hij bracht vervolgens negen maanden bij München door als krijgsgevangene. Over hem is het boek 'Left for dead at Nijmegen’ verschenen.

Hij was in 1961 al eens in Nederland. Nu weer, in het gezelschap van zijn familie. ,,Het was een prachtige dag", zegt hij. ,,En weet je wat me opviel: alleen in Nederland kwam de bevolking naar buiten om met ons te delen wat ze hadden. We kregen ze bijna niet terug de huizen in - het was immers gevaarlijk buiten - zo blij als ze waren. Dat hebben we in geen enkel ander land in Europa meegemaakt.”