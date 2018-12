Oriëntalis heeft voor laatste keer de grootste kerststal van Europa

Bestuur van Woonbelang zet kritische leden aan de kant

8 december GROESBEEK - ‘Verontruste leden’ die zich onlangs in deze krant kritisch uitlieten over het bestuur van huurdersvereniging Woonbelang, hebben per brief te horen gekregen dat ze uit de club zijn gezet. Ze waren van plan om maandag tijdens de algemene ledenvergadering hun onvrede te uiten in een poging het bestuur op te laten stappen.