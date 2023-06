Orientalis wil snel beginnen met bouw van een ‘Filosofenhotel’ voor rustzoekers

De natuur van Gelderse Poort is klaar voor edelhert, de mens moet er nog aan wennen

De Millingerwaard is in dertig jaar tijd een natuurparadijs geworden, volgens de deskundigen. Tijdens een struintocht door het gebied laat ecoloog Bart Beekers van Ark Rewilding Nederland zien waarom. Volgens hem is de natuur zelfs klaar voor de terugkeer van het edelhert. ,,De vraag is of de mens dat ook is.”