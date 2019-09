Oud-burgemeester Marianne Schuurmans: ‘Ik weet dat de Millingse gemeenschap een arm om de familie heen zal slaan’

Ook Sanne Verburg, jongerenwerker in de gemeente, zegt op Facebook niet de juiste woorden te kunnen vinden om dit verlies te beschrijven. Het is onmogelijk, schrijft ze. ‘Veel te jong en veel te snel. Mijn gedachten gaan uit naar alle nabestaanden.’



Ze besluit met een boodschap vanuit het Millingse jongerenwerk. ‘Wij gaan vanuit jongerencentrum de Tof nog heel veel aan jou denken. Jouw glimlach staat in ons geheugen geschreven.’



Intussen is op verschillende plekken een herdenkingshoekje ingericht voor het Millingse meisje. Op het Citadel College in Lent, waar ze net na de zomer gestart was, wordt op die manier bij haar dood stilgestaan. Ook de St. Martinusschool in Millingen gebeurt dat, met onder andere een gedicht.



Een jong leven,

te weinig tijd gegeven,

te kort op deze aarde, maar van

onschatbare waarde



Voetbalclub SC Millingen heeft in de kantine van Odio/SCM, waar het meisje korfbalde, een gedenkhoek ingericht. De club noemt op haar website dinsdag 3 september ‘een dag waarop het in Millingen stil werd’ (...) ‘Een gevoel van machteloosheid en enorm verdriet als een grauwe deken over Millingen.’