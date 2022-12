Oude haaghut bij manege Kleverbergh in Erlecom winterklaar gemaakt

3 kilometer bomen geplant in Millingse weide: begin van tweede voedselbos

MILLINGEN - Op de landerijen van bioboerderij Biesterhof worden dit weekeinde 5500 bomen geplaatst over een lengte van zo’n 3 kilometer. Het is het begin van een tweede voedselbos in de gemeente Berg en Dal, na het inmiddels beroemde Ketelbroek van Wouter van Eck in Groesbeek.

27 november