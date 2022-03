Ouders doodgereden Lieke (11) weten na drie jaar nóg niet of verdachte wordt vervolgd: ‘Zo duurt onze onzekerheid en ellende nog langer’

Groot-Brittannië was nog niet uit de EU ge-Brexit. Vladimir Poetin leek vooral een blaffende hond die buurland Oekraïne nooit écht zou bijten. En corona was alleen de naam van een biertje. Zó lang is het inmiddels geleden dat de Millingse Lieke Steeg (11) in haar eerste middelbare schoolmaand dodelijk verongelukte. Bijna drie jaar later weten haar ouders nog altijd niet of de man die hun dochter van de fiets reed ooit voor de rechter moet verschijnen.