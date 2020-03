Ouders dreigen honderden euro’s te verliezen door gestaakte examentraining: school in Ubbergen komt met oplossing

Een jeugdhonk in Berg en Dal zonder toezicht, goed idee?

7:00 BERG EN DAL - Inwoners van Berg en Dal hadden deze maand kunnen meepraten over ideeën die in het dorp leven. Het coronavirus gooit roet in het eten, maar ze kunnen nu wel wat langer over de plannen nadenken. De ‘dorpsagenda’ heet het project, waarin plannen worden geopperd om van Berg en Dal een dorp te houden waar het lekker toeven is voor jong en oud. Dat betekent dat voor de doelgroepen de voorzieningen wel goed moeten zijn. Maar er doemen wat problemen op.