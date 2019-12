OV-chipkaart doet het nu ook in de Duitse bus

NIJMEGEN/ KLEEF - De SB58 (Schnellbus), in de grensregio ook de 'Duitse bus’ genoemd, heeft sinds kort nieuwe apparatuur waardoor passagiers ook hun OV-chipkaart kunnen gebruiken. De SB58 rijdt elk uur van Nijmegen-Heijendaal via Kleef naar Emmerich en elk half uur van Nijmegen-Heijendaal naar Kleef en terug.

Jaren geleden al werd afgesproken dat Nederlandse buskaartjes ook in in de Duitse bus geldig zouden zijn, maar door de toenemende digitalisering werd dat lastig.



De Duitse buschauffeurs hadden een app op hun mobiele telefoon, waarmee passagiers zich met hun OV-chipkaart konden inchecken. Maar zodra de bus de grens passeerde en een ander mobiel netwerk binnen reed, deed de app het niet meer, zo merkten ook veel studenten die in Heijendaal op wilden stappen.

Afspraak

De Duitse buschauffeurs hadden weliswaar de opdracht om 'ze dan maar binnen te laten'. Maar de NIAG (de Duitse Breng) heeft ruim 400 bussen en nog veel meer chauffeurs en niet elke chauffeur bleek deze afspraak te kennen.



Maar recent heeft de NIAG 15 bussen uitgerust met apparatuur van de Nederlandse firma Trans Link Systems uit Amersfoort (die geeft in Nederland de OV-chipkaarten uit) en daarmee moet dit probleem de wereld uit zijn.

Duit in het zakje

Overigens gaat de Euregio (het samenwerkingsverband van gemeenten in de grensregio) op verzoek van Nijmegen een onderzoek uitvoeren naar de mobiliteit (bus, fiets, auto, trein en wellicht boot) in de grensregio.



In Nijmegen nam de gemeenteraad daartoe in april een motie aan: die wordt nu uitgevoerd door de Euregio zij het dat op verzoek van de Duitse buren het onderzoeksgebied wat groter wordt dan Nijmegen-Kleef-Weeze. Ook Emmerich-Doetinchem en wordt erbij betrokken alsmede de verbindingen vanuit de grensregio naar buiten.



Het onderzoek start in 2020 en zal ruim een jaar duren. De Euregio wil hiervoor geld aan Brussel (Interreg) vragen: voorwaarde is wel dat bijvoorbeeld provincie en gemeenten ook een duit in het zakje doen.

Volgens een zegsvrouw van de Euregio sluit dit onderzoek aan bij het nieuwe mobiliteitsplan waar de provincie mee bezig is. ,,De provincie kijkt voor dat mobiliteitsplan ook naar de grensregio.”

Verouderd