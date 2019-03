Overval op geldloper in Groesbeek komt in Opsporing Verzocht na vondst van dna-spoor

Dat meldt de politie, die daarmee hoop heeft dat de overval alsnog wordt opgelost. Vanavond vraagt de politie aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen in de zaak in het programma Opsporing Verzocht .

In de uitzending worden bewakingsbeelden uit de geldwagen getoond en ook de motorscooter die mogelijk door de overvallers is gebruikt. Met de combinatie van beide hoopt de politie meer tips te krijgen.

Bivakmuts

De overvallers waren er toen al vandoor op een motor of scooter. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. Het tweetal zou legerkleding aan hebben gehad en een bivakmuts op. De politie heeft hen niet kunnen vinden. Later is wel een motorscooter gevonden die mogelijk bij de overval was gebruikt.