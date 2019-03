Overvallen chauffeur in Groesbeek moest met ‘bomvest’ aan een kluis kapot slaan

Overval op geldloper in Groesbeek komt in Opsporing Verzocht na vondst van dna-spoor

16:06 GROESBEEK - Het onderzoek naar de overval die in juni 2016 werd gepleegd op een geldloper bij de Boerenbond in Groesbeek, is nog in volle gang. Zeker nu de politie nieuwe informatie heeft binnengekregen en met nieuwe technieken een dna-spoor heeft gevonden op een van de in beslag genomen spullen.