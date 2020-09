Parkeergarage Groesbeek 's nachts op slot om overlast: ‘Grens is bereikt’

Omwonenden in het centrum van Groesbeek klagen steen en been over overlast van hangjongeren. ‘De Spoorlaan is een nachtelijke racebaan geworden, de parkeergarage wordt gebruikt om er te ‘driften’ (slippend rijden), dealers slijten er pillen en wiet, er wordt lachgas gebruikt en er worden aan de lopende band vernielingen gepleegd', zo deden ze recent hun beklag in deze krant en bij de gemeente.



Daarop heeft de gemeente tot een aantal maatregelen besloten. Het verbod om de parkeergarage en het parkeerdek 's nachts te betreden gaat donderdag 24 september in. Er zullen verbodsborden geplaats worden, aldus de gemeente, en de politie en BOA's gaan regelmatig controleren of de jongeren zich aan dit verbod houden.

Quote Ik snap dat jongeren elkaar willen ontmoeten Mark Slinkman, Burgemeester Berg en Dal

Grens is bereikt

De gemeente houdt constant in de gaten of deze maatregelen effect hebben. Voorlopig zijn deze maatregelen een proef tot maart 2021. Burgemeester Mark Slinkman: ,,Ik snap dat jongeren de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. En dat dit in coronatijd lastiger is. Ondanks eerdere maatregelen is er echter nu een grens bereikt in de overlast die ze veroorzaken bij andere inwoners.”

Jongeren moeten andere tijdsbesteding zoeken

De parkeerkelder aan de Spoorlaan is enkele jaren geleden door de gemeente min of meer aangewezen als hangplek. Toen werd er vanuit het nieuwe winkelcentrum Bellevue geklaagd over rondhangende jongeren. Die konden toen door boa’s en jongerenwerkers doorverwezen worden naar de nabijgelegen parkeerkelder. Het jongerencentrum Maddogs ligt wat verder weg (Kloosterstraat) van het centrum en heeft bovendien - maar dat is van de laatste tijd - door de corona concerten en dergelijke moeten afblazen.



Jongerenwerk (Forte Welzijn) praat verder met de jongeren en zoekt samen naar een andere tijdsbesteding. Het sociaal team van de gemeente richt zich op de thuissituatie van jongeren die overlast geven.