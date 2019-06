Pastoor Smits na zestien jaar weg uit Millingen

,,Ik ben afgelopen december 65 geworden en voel dat de jaren gaan tellen’’, liet de in juli vertrekkende Smits weten. ,,Enige tijd geleden heb ik dat bij de bisschop (Gerard de Korte, red.) aangegeven en hij beloofde een plekje te zoeken waar ik het rustiger aan kan doen.’’ Met een lach: ,,Dat is niet het Gasthuis geworden, maar het Brabantse Budel. Ik word dekenaal-assistent.’’



Wie Smits opvolgt, is nog onbekend. Bisschop De Korte (Den Bosch) liet weten de komende maanden te zoeken naar een definitieve oplossing. Tot die gevonden is, worden Smits’ taken overgenomen door de Groesbeekse kapelaan Rudo Franken. Smits verzorgde sinds 2003 missen in Kekerdom en Millingen namens de Antonius van Padua-parochie die in 2014 opging in een grotere ‘polderparochie’.

Smits volgde de strenge Rob Mutsaerts op

De komst van Smits zorgde zestien jaar geleden voor oproer. Hij was opvolger van Rob Mutsaerts, die tegen de wens van de dorpsbevolking in door het bisdom werd getransfereerd naar een grotere parochie in Brabant. Om de ook als voetballeider bij SC Millingen actieve Mutsaerts (nu hulpbisschop in Den Bosch) te behouden, werd een handtekeningenactie gehouden. Maar het bisdom was onverbiddelijk: Mutsaerts – strak in de leer en bekend van enkele boude uitspraken – moest hogerop, Smits werd zijn vervanger.



De geboren Helmonder wist dat het moeilijk was de populaire Mutsaerts te vervangen. ,,Ik sta hier nu nog met lege handen, maar met een vol hart’’, verklaarde hij na zijn overstap van een parochie in Oss naar Millingen. ,,Maar ik ga mijn uiterste best doen.’’

Smits veroverde een plek in veel Millingse harten