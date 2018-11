Personeel moest op de grond gaan liggen bij overval Jumbo in Groesbeek

Een andere medewerkster moest de sigarettenbalie openen: daaruit werden sigaretten, alleen van het merk Marlboro, weggenomen. De hele overval heeft slechts enkele minuten geduurd.

De daders gedroegen zich opgewonden-agressief tegenover het personeel en hadden bijlen en een mes bij zich. Ze waren gekleed in een soort zwarte trainingspakken met capuchons, zo melden bronnen, en droegen handschoenen. Bovendien hadden ze witte en zwarte maskers op. 'Zoiets als je wel eens bij hockey ziet.’

Daarna zijn ze hard lopend de Drentselaan (aan de overkant van de weg) ingevlucht, zo blijkt uit het relaas van een ooggetuige. Onderweg verloren ze nog wat geld.

Cafetaria

De getuige was ter hoogte van de Zuidmolen de hond aan het uitlaten toen er een Jumbo-medewerker (minstens drie personeelsleden wisten het pand te ontvluchten) in paniek - 'we worden overvallen’- voorbij kwam lopen. De getuige belde meteen 112: de medewerker belde even later vanuit een cafetaria aan de Pannenstraat ook de politie.

Vrijwel tegelijk zag de getuige drie mannen ‘met capuchons’ de Jumbo uithollen richting Drentselaan. Volgens de politie waren er vier overvallers: of die vierde een andere kant op is gevlucht, is niet bekend. Overigens heeft ook iemand vrijwel tegelijkertijd een zwarte auto met flinke vaart het parkeerterrein zien afstuiven. Of dat de vierde dader of een klant was, is niet bekend.

Bloemetje