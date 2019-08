Pete Hoekstra en collega-ambassadeurs fietsen Liberation Route en doen mee aan Sunset March

Herdenking van bevrijding wordt nagespeeld met 250 voertuigen

15 augustus GRAVE - De bevrijding van Zuid-Nederland wordt tussen 16 en 22 september nagespeeld met een tocht van maar liefst 250 militaire voertuigen. Dat is fors meer dan de 130 voertuigen die in 2014 meededen aan deze tocht. Er doen ook 650 in uniform gestoken personen mee.