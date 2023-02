Peter verruilt na 45 jaar zijn bakkerij voor het bunkerstation: ‘Ik had liever schipper willen worden’

Politie ziet Drutenaar in Deest putdeksel liften, man verdacht van diefstal tientallen exemplaren

Een 54-jarige Drutenaar is afgelopen week op heterdaad betrapt op het stelen van een putdeksel in Deest. De politie zegt te hopen dat met de aanhouding een einde komt aan de reeks diefstallen, voornamelijk in het buitengebied van Druten, Beuningen, West Maas en Waal en Wijchen.

