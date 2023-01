Pieter Spierings wil zaal UNA Kekerdom kopen, fanfare nog op zoek naar nieuw onderkomen

Zaal UNA in de verkoop, want: ‘Niemand wil nog een bestuurs­func­tie’

KEKERDOM - Zaal UNA in Kekerdom gaat in de verkoop. Reden, een gebrek aan leden in de toekomst. Er zijn geen mensen meer te vinden die een bestuursfunctie willen bekleden. Daar kampt heel Nederland mee: dat is in Kekerdom niet anders.

25 november