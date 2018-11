Bewoonster in de kou na schoor­steen­brand

18 november GROESBEEK – In de schoorsteen van een woning aan de Hobbemaweg in Groesbeek heeft zondagnamiddag kort een brand gewoed. Het vuur dat waarschijnlijk is veroorzaakt door de cv-ketel lijkt vanzelf te zijn gedoofd. De bewoonster van de getroffen woning zit voorlopig wel in de kou.