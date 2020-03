Plofkraak bij geldautomaat in Kranenburg: daders op scooter richting Nederland gevlucht

Dat gebeurde om 2.18 uur: tot ver in Kranenburg hebben inwoners twee harde knallen gehoord. De geldautomaat, die in een hokje stond, is compleet vernield.



Volgens de Duitse politie zijn twee mensen op een brommer of scooter in de richting van Nederland gevlucht en wel via de Hetsteeg richting Groesbeek. Bij de achtervolging werd ook een helikopter ingezet, zonder resultaat.



De politie vermoedt dat er nóg een dader bij betrokken was, die met een auto via de Hetsteeg zijn heenkomen zocht. Nog niet bekend is hoe groot de buit is.