Plots drie sterfgevallen door corona in Berg en Dal

In Berg en Dal steeg het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten de afgelopen weken nauwelijks. Twee weken geleden werden twee mensen opgenomen, de eersten sinds half mei. In mei was ook het laatste sterfgeval in de gemeente.

Omdat nog niet duidelijk is wat de achtergrond is van de inwoners die zijn overleden, is niet te zeggen of het om een toevallige piek gaat of dat daarvan een oorzaak aan te wijzen is. Dat laat de gemeente weten.

Berg en Dal steekt er in de regio plots bovenuit als het gaat om overlijdens door corona. In Nijmegen werd in de afgelopen week één overlijden gemeld, net als in Zevenaar. In Tiel twee.

Net als in alle gemeenten rondom Nijmegen steeg de besmettingsgraad in Berg en Dal forser dan elders in de regio. In een week kwamen er 38 bij. In Wijchen waren dat er 41, In Beuningen 35 en in Heumen 29. In de Waalstad steeg het aantal besmettingen in diezelfde tijd met 373, waarvan 63 in de laatste 24 uur. Ter vergelijk: In Arnhem kwamen er de afgelopen week 138 besmettingen bij.

