Pluryn diep in het rood; zorginstelling sluit deuren voor schrijnende, acute gevallen

Video Achilles’29 strijkt de vlag op De Heikant: ‘Het is een trieste zaak, maar het is zo’

18 oktober Het was vandaag weer eens een day after een ingrijpend nieuw hoofdstuk in het boek Achilles’29. Of beter gezegd: de soap-Achilles. Sportcomplex De Heikant bleef dicht, de teams moeten op zoek naar een plek om te spelen, en de vrijwilligers hebben er goed de pest in.