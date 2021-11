Poging om voorzitter van OR te ontslaan strandt bij rechter; zorgcentrum zettte recherchebureau in

De Treffers baalt van besluit KNVB om door te spelen

GROESBEEK - De Treffers baalt van de KNVB. Bij de Groesbeekse voetbalclub is er volop teleurstelling over het besluit van de bond om de competities in het amateurvoetbal door te laten gaan terwijl er geen publiek is toegestaan bij wedstrijden.

18 november