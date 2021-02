Politie, ambulance, brandweer en traumaheli rukken uit voor gewonde man op straat in Groesbeek

Column Marcel Rözer Ik was benieuwd wat ‘roodborst­je’ in het Groesbeeks is, maar durfde het niet te vragen

17 februari De winter was kort, maar verrukkelijk. Zaterdagmiddag maakte ik een houtvuurtje in de tuin, het was hét moment voor een fijne sigaar. De lucht was helder, vanuit het oosten naderde de laatste koude avond. In mijn stadstuintje hebben mijn twee katten het voor het zeggen, maar omdat ze van luiheid inmiddels moddervet zijn geworden – een van hen heeft de bijnaam De Flespompoen, dan weet je genoeg - wagen zich steeds meer vogels in de buurt.