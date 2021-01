Politie loert op fietsende kladderaar in Ooij: ‘Die persoon heeft iets niet helemaal begrepen’

Ofschoon in Ooij gedacht wordt aan verschillende kladderaars, gaat de politie daar vooralsnog niet van uit. ,,We hebben iemand op het oog”, aldus een zegsman van de politie. ,,Voor zover we nu kunnen inschatten gaat het om één persoon. Op basis van wat we in de Ooijpolder gehoord hebben, gaan we ervan uit dat meer mensen in dit verband iets opmerkelijks gezien moéten hebben. Vandaar dat we op onze Facebookpagina een getuigenoproep gedaan hebben. Ook zullen we ergens op de loer gaan liggen in de hoop op een heterdaadje."