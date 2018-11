Politie onderzoekt verband tussen overvallen op supermarkten in de regio

Dat stelt ook Dave van Loon van het kennisplatform FoodPersonality. ,,De trend is juist dat het aantal overvallen op winkels daalt. In een supermarkt is vrijwel niks meer te halen. De kassa's worden vrijwel voortdurend afgestort. Er wordt bij de Jumbo in Groesbeek gesproken over een fiks geldbedrag. Maar waar hebben we het dan over?‘’



Van Loon wijst erop dat de grote winkelketens allemaal maatregelen hebben genomen om overvallen tegen te gaan. ,,Er zijn beveiligingscamera's opgehangen, het personeel wordt erop getraind en de kassa's worden met grote regelmaat geleegd. Een aantal jaren geleden zag je veel overvallen op tankstations. Daar hoor je nu weinig meer over: ook die branche heeft maatregelen genomen. Bij kleine winkels ligt dat anders: die moeten het allemaal zelf doen.''