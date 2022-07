Politie rukt uit naar Bisonbaai om ruzie

Naar schatting half miljoen schade door Beuningse V­VE-sjoemelaar: ‘VVE’s hadden totaal geen zicht op financiën’

NIJMEGEN/BEUNINGEN - Tonnen moeten er verduisterd zijn in de zaak rond de VVE-beheerder uit Beuningen. Maar hoeveel precies? Het kan weleens maanden gaan duren voor dat duidelijk is, zegt de bemiddelende organisatie Over Rood. ,,Misschien zelfs jaren.”

24 juni