Politie zoekt man die carnavalsvierder gebroken kaak sloeg in Groesbeek

Streep door bluesfesti­val Zyfflich vanwege corona; doorgaan van kermis in Beek nog twijfelach­tig

14:38 ZYFFLICH - Het befaamde bluesfestival in het grensplaatsje Zyfflich gaat niet door. Ook door het festival 'Woodstock in Zyfflich’ - altijd de avond voor het bluesfestival - en de kermis van Zyfflich op de maandag na het festival is een streep gezet. En of de kermis in Beek, de eerste van het seizoen begin juli, door kan gaan, is nog zeer twijfelachtig.