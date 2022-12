Politiek Gennep: ‘Opgeblazen brandweertoren moet weer een plek in het bos krijgen’

MILSBEEK - De begin december opgeblazen brandweertoren in het Reichswald in het Duitse Grafwegen moet weer worden opgebouwd. Daarvoor pleit het CDA in de gemeente Gennep. Er gaat een brief naar de gemeente Kranenburg, waartoe Grafwegen behoort.

Volgens Ronnie Rutten van de partij was de toren uniek. Ook al stond die in Duitsland, Gennep mag zich wat hem betreft best inzetten om zoiets terug te krijgen. Rutten pleit ‘vanuit toeristisch oogpunt’ voor een nieuwe uitkijktoren. Als het aan hem ligt, worden de mogelijkheden onderzocht van ‘grensoverschrijdende subsidies’. Zo zouden er mogelijkheden zijn via de Euregio, de organisatie die zich inzet voor het versterken van samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied.

De brandweer hield vanuit de Feuerturm jarenlang het bos in de gaten bij droog weer. Dat gebeurt nu vanaf een andere brandweertoren met een camera, die 360 graden kan draaien.

Overbodig en gevaarlijk

De toren was daardoor niet alleen overbodig geworden, het beton van het 30 meter hoge gevaarte brokkelde ook af. Verder werden er, volgens Genneps wethouder Janine van Hulsteijn, ‘partijen gehouden die niet gehouden mochten worden’. Kortom: de toren veroorzaakte meer overlast dan dat iemand er voordeel bij had. Er is nog even aan gedacht om de toren geschikt te maken als vleermuizenhotel, maar dat bleek te duur.

Ook al ‘gaan we er niet over’, zegt Van Hulsteijn, ze is wel bereid een brief te sturen naar de gemeente Kranenburg om te vragen of een nieuwe toren tot de mogelijkheden behoort. ,,Als we daar een reactie op krijgen, kom ik erop terug.”

