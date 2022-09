Politiek kraakt bouwplan villa Oude Bosweg Beek

Weer bouw villa op de Sterren­berg in Beek, drie lagen deels verzonken in de heuvelrug

BEEK - Op de Sterrenberg in Beek wordt weer een villa gebouwd. Nadat de Nijmeegse vastgoedmagnaat Raf Terwindt bovenop de Sterrenberg eind vorige eeuw een Toscaanse villa bouwde – en de befaamde uitkijktoren sloopte – is het nu de beurt aan Edward Tolkamp, projectontwikkelaar (garageboxen) uit Tilburg, die een stukje verder naar beneden richting Oude Bosweg een villa in het bos gaat bouwen.

