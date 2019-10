Politiek onthutst over uitkomst bouwplan oud raadhuis: ‘We hebben ons in de voet geschoten’

GROESBEEK - ,,We hebben onszelf in de voet geschoten door dat tweede plan voor het oude gemeentehuis in Beek af te wijzen.”

Zo verwoordde Ria Barber van de partij Polderbreed donderdagavond tijdens de vergadering de teleurstelling van de gemeenteraad van Berg en Dal over de ontwikkelingen rond het oude gemeentehuis in Beek.



Alex ten Westeneind (fractie GJS) was zo mogelijk nog duidelijker. ,,We hebben onze hand overspeeld door dat tweede plan af te wijzen.” En Hennie Eikhout (GVP) zei ‘dat we nadrukkelijk naar onszelf moeten kijken’.



Het oude gemeentehuis werd eind 2014 verkocht aan de Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks met de afspraak dat de gemeente het bestemmingsplan zou wijzigen zodat er in dat voormalige gemeentehuis gewoond kan worden.

Te massaal

Hendriks maakte een eerste plan dat afgekeurd werd en toen een tweede plan met historiserende bouw waarvoor meer waardering was. Maar de gemeenteraad vond dat tweede plan nog iets te massaal: er zouden dan ook geen 29 maar slechts 28 appartementen in en bij de oude villa (het veel later aangebouwde kantoordeel aan de achterzijde zou gesloopt worden) gebouwd mogen worden.



Dat ene appartement breekt de gemeente nu op: Hendriks gooide de kont tegen de krib en wil nu in de bestaande bebouwing (villa én kantoorpand) 25 appartementen gaan realiseren.



De gemeente kan dat, aldus wethouder Nelson Verheul, niet tegenhouden omdat er een beroep gedaan wordt op de zogenoemde kruimelregeling. Dat is een procedure waarbij de gemeenteraad buitenspel staat.



Rob Verheijen (CDA) spuwde vuur. ,,Dit deugt van geen kanten. De raad heeft niks meer te zeggen. Wat is een raadsbesluit nog waard?” Dat vonden de verschillende insprekers vooraf ook. ,,Dit is het einde van de democratie. De raad heeft een besluit genomen. Waarom wordt dat niet uitgevoerd?”, vroeg een van hen.

Staatssteun