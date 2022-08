Polizei houdt man aan in Duitse bus: had nog boete openstaan 2250 euro

De politie van Koblenz had een arrestatiebevel uitgevaardigd; de man werd gezocht vanwege het rijden terwijl hij een rijverbod had. Hij was in Nijmegen in de bus gestapt en is meegenomen naar het bureau in Kleef. Volgens de Neue Rhein Zeitung betaalde een kennis de boete waarop de man zijn reis kon vervolgen. De politie nam bovendien voor alle zekerheid zijn rijbewijs in.