Pont ligt eruit: de veerbaas schildert zijn boot

Adrie en Addy, uit Hedendorp bij Gouda, liggen er niet echt wakker van. Ze leerden elkaar alweer 30 jaar geleden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse kennen en verblijven nu bij wijze van sentimental journey enkele dagen in Millingen. Met fietstripjes naar Groesbeek, Kleef en naar de overkant.



,,Maar daarvoor zullen we via een brug moeten’’, zegt Adri. ,,Die in Nijmegen of die in Emmerik. We zien wel; we maken tochtjes van soms wel 100 kilometer op een dag. We wisten het trouwens al wel hoor. We slapen in een B&B. Daar hebben ze het ons verteld.’’



Ook aan de overkant verschijnen met regelmaat wandelaars en fietsers op de veerstoep. Zij hebben het zwaarder dan Adrie en Addy. Want aan die kant van de rivier is er geen uitspanning waar je even kunt neerstrijken voor een kop koffie om de teleurstelling weg te spoelen.