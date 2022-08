Populair glidermonument Groesbeek weer vernield: scherm van infozuil aan gruzelementen

Lief! Zeehondje geboren in dierentuin in Kleef: ‘Het is een meisje’

KLEEF - In de Tiergarten in Kleef is, al op 12 juli, een jong zeehondje geboren. En ‘het is een meisje’ zo maakt de Tiergarten nu bekend nadat het jong eind juli door een dierarts werd onderzocht.

