Presentator Omroep Berg en Dal moet vertrekken na 'kwetsende column'

GROESBEEK - John Peters is per direct niet meer welkom bij Omroep Berg en Dal. De vrijwilliger, die 819 keer het programma ‘Dorpsplein’ presenteerde, kreeg gisteren te horen dat hij de sleutel moet inleveren.

Aanleiding voor de acute breuk is een column die Peters - ‘die schrijf ik altijd op persoonlijke titel’ - eind september optekende in het huis-en-huisblad VIA Groesbeek. In de gewraakte column, getiteld Overspel, spelen burgemeester Slinkman en wethouder Fleuren een voorname rol. Volgens de omroepleiding is het artikel voor hen kwetsend en schaadt het de belangen van Omroep Berg en Dal.

,,John is vrij om columns te schrijven voor een ander medium, maar wij worden daar wél door luisteraars op aangesproken”, zegt hoofdredacteur Willy Hopman. Volgens hem was het niet de eerste keer dat Peters over de schreef ging. ,,We hebben hem daar al vaker op aangesproken, maar dat heeft niet geholpen.”

Boos

Peters is boos over zijn gedwongen afscheid. ,,Ik heb nooit een waarschuwing gehad en vind het te gek voor woorden en schandelijk dat ik nu aan de kant word gezet voor een column waar de omroep helemaal niks mee te maken heeft. Die schrijf ik voor VIA Groesbeek. De column gaat ook niet over de omroep. Waar bemoeit die zich mee?”

Peters vindt, ook met terugwerkende kracht, niet dat hij te ver is gegaan. Hij ontkent dat hij in Overspel de suggestie heeft gewekt van een liefdesrelatie tussen burgemeester en wethouder. ,,Natuurlijk heb ik dat niet gedaan! Mensen die dat denken, hebben de column niet goed gelezen. Die blijven te veel hangen bij het woord ‘overspel’. Ik heb het over politiek overspel. Vergeet niet: het gaat om een cólumn. Ik probeer soms te spelen met woorden en te prikkelen. Ik zeg letterlijk tegen de lezer dat het om een fantasie gaat die met me op de loop gaat.”

Quote Ik heb nooit een waarschu­wing gehad en vind het te gek voor woorden en schande­lijk dat ik nu aan de kant word gezet voor een column waar de omroep helemaal niks mee te maken heeft. John Peters

Stoorzender

Peters, die in 1992 met Het Dorpsplein begon, denkt te weten waarom de omroep hem nu aan de kant zet. ,,Ze zien me als een stoorzender in de onderhandelingen over subsidie tussen de gemeente en de omroep.” Hoofdredacteur Hopman ontkent dat.

,,De column was de druppel die de emmer deed overlopen”, zegt omroepvoorzitter Jan Verbeet. ,,We hebben er veel reacties op gehad. Van luisteraars, adverteerders, politici, maar ook van collega’s. Ook zij worden erop aangekeken. Dit verstoort verhoudingen. Dat kunnen wij ons niet permitteren.”