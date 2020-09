Probleem met corona-app langs de grens: Nederlands en Duits systeem werken niet samen

Beide systemen conflicteren met elkaar en dat zorgt voor problemen, vertelt Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal, de organisatie die het probleem dinsdag meldde in Den Haag. Dus moeten gebruikers zelf actief de app per land aan en uit zetten. ,,Ik woon in Duitsland, maar was vandaag in Nederland. Daarom had ik de Nederlandse app aangezet. Maar toen ik terugkeerde naar Duitsland, vergat ik de Duitse variant weer aan te melden.’’



Gevolg is dat De Ruiter niet via de app te weten kan komen of ze vanmiddag toch in Duitsland in de buurt is geweest van een man of vrouw die het coronavirus bij zich draagt. ,,We hoopten nog dat de beide landen de informatie wel konden delen. Maar dat was niet het geval. Je moet als grensbewoner pro-actiever zijn dan iemand die niet in de grensregio woont. En dat is jammer.’’