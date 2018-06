Proef met laten liggen van kadavers in De Gelderse Poort

Parkeerter­rein en Spoorlaan Groesbeek fors duurder

2 juni GROESBEEK - De herontwikkeling van de Spoorlaan in Groesbeek, inclusief de aanleg van het nieuwe parkeerterrein, is fors duurder uitgevallen dan de gemeente had berekend. In plaats van 1,3 miljoen euro heeft het project zo'n 1,8 miljoen euro gekost, bijna 5 ton meer dan geraamd. Volgens de gemeente Berg en Dal is de totale investering 'flink onderschat'.