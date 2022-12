‘Protestmars op Pieterpad: Houd Kievits in de vaart!’

Nu zat ik te wachten op het voetveer dat vanaf Millingen moest komen om me naar de overkant te brengen. Het was één minuut voor drie en ik had het laatste stuk extra doorgelopen om de overtocht van 15.00 uur te halen. Maar er was aan de overkant geen enkele beweging te zien. Ik was er bijna zeker van dat hij niet ging varen en dat ik twee uur in dit niemandsland moest wachten op de volgende vaart in de dienstregeling.