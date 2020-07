Quadrijder loopt hoofdletsel op bij ongeval in Groesbeek

Rel om zomercam­pag­ne ‘Dagje Ghana’, Afrika Museum haalt spotje weg na forse kritiek

13:06 BERG EN DAL - ‘Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land.’ Zeggen een witte man en vrouw tegen elkaar in een reclamecampagne voor het Afrika Museum in Berg en Dal. Na forse kritiek op die campagne is het museum er per direct mee gestopt.