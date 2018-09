Raad Groesbeek wil van kippenfarm Koolen toch melkfabriek maken

Bloedhete zomer noopte Vitens tot overtreden regels

27 september NIJMEGEN - Vitens heeft in de hete en droge zomer op meerdere winlocaties in Gelderland meer water opgepompt dan volgens de vergunning was toegestaan. In een enkel geval wordt daardoor waarschijnlijk de jaarlimiet overschreden. ,,We konden niet anders. Als er geen water uit de kraan komt, wordt ook niemand blij.’’