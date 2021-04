Radicaal-rechtse katholieke Civitas Christiana verhuist naar Veenendaal

De katholieke stichting verhuist dus vanuit het hart van (ooit) het Rijke Roomsche Leven naar Veenendaal, gelegen op de protestantse Biblebelt. Volgens directeur Hugo Bos van Civitas is zijn organisatie uit zijn jasje gegroeid en is een groter pand nodig. Dat heeft hij gevonden in het christelijke Veenendaal. ,,Er is daar wel meer tolerantie in de goede zin van het woord. En wie weet slagen we er wel in om de Biblebelt weer katholiek te maken’’, zegt hij met een knipoog.