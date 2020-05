Reactie op het filmpje over homohaat: nóg meer homohaat voor Rob Jetten

Musea Berg en Dal met Pinksteren weer open, maar schilderen met henna is er even niet bij

22 mei BERG EN DAL - Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting opent vanaf maandag 1 juni weer de deuren, maar sommige activiteiten zijn op een laag pitje gezet. Vanwege het coronavirus zit het henna schilderen er momenteel niet in, simpelweg omdat daarbij fysiek contact noodzakelijk is. Dat kan nu even niet.