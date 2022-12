Recherchebureau onderzoekt integriteitskwestie Berg en Dal

Hoffmann is gespecialiseerd in onderzoek naar fraude en integriteitsschendingen. Zo werd het recent belast met het onderzoek naar klachten over grensoverschrijdend gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Arib. In Berg en Dal moet Hoffmann een vooronderzoek gaan uitvoeren: een onderzoek of het nodig is om een integriteitskwestie verder uit te diepen.