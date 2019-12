Rechter geeft Achilles'29 een tik over 'misdragingen’

Market Gar­den-veteraan Clinton Riddle (98) overleden

15:49 GROESBEEK / NIJMEGEN - De Amerikaanse oorlogsveteraan Clinton Riddle, die onder meer in deze regio gevochten heeft tijdens operatie Market Garden, is dinsdag overleden. De 98-jarige Amerikaan was in september nog in Nederland, om het begin van de herdenkingen rond 75 jaar bevrijding bij te wonen.