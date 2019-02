Rechter: Uitbaggeren Wylerbergmeer kan van start

Dam

Vroeger was er doorstroming: van water uit het Duitse deel van de plas en van water uit de beek op de stuwwal. Maar die beek loopt tegenwoordig in een andere richting en het Wylermeer is ooit door een dam in tweeën gedeeld: er komt geen water uit het Duitse deel meer binnen. De bezwaarmakers vinden dat dat ‘doorstroomsysteem’ hersteld moet worden.



Ook het feit dat er beschermde dieren - bever, otter, verschillende amfibieën - voorkomen baart de bezwaarmakers zorgen. Bovendien zou het slib - anders dan Leisurelands beweert - best dichtbij de plas (goedkoper) op boerenland gestort kunnen worden. De boeren zouden het slib graag willen hebben.



De rechtbank stelde echter vast dat voor het uitbaggeren alleen een vergunning van het waterschap nodig is. En die hoeft daarvoor alleen maar op basis van de waterwet (beperken van overstromingen, tegengaan van vervuiling e.d.) te toetsen. Dat is gebeurd: er waren geen beletselen. Natuurlijk moet tijdens de werkzaamheden wel aan de natuurwet voldaan worden. Daarvoor huurt Leisurelands een ecoloog in. En als het toch misgaat, dan kan de provincie ingrijpen.



De bezwaarmakers waren teleurgesteld. ,,Dit is geen oplossing. Over 20 jaar zit het meer weer vol slib. Met deze methode hou je na verloop van tijd geen meer over”, aldus Frank Saris van de vogelwerkgroep.