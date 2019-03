Recordaantal banen, maar hoe vul je al die vacatures in? ‘Een van onze grootste zorgenkindjes’

Het is bijvoorbeeld geen geheim dat veel verzorgers en verpleegkundigen een hoge werkdruk ervaren. Het personeelsbestand van zorginstellingen vergrijst, zo ook bij Kalorama. Voor vijftien tot twintig vacatures worden daar nu mensen gezocht. ,,Maar het is bij ons gelukkig niet zo dat mensen niet uit bed worden gehaald of niet worden gedoucht’’, zegt Peters.



Uit de provinciale werkgelegenheidsenquête, een jaarlijks onderzoek naar de werkgelegenheid in Gelderland, blijkt dat de provincie in 2018 voor het eerst meer dan één miljoen banen telde. Met 180.000 werkplekken vormt de zorg daarbij de grootste sector in Gelderland. In de zorg kwamen er afgelopen jaar maar liefst 3.850 banen bij. Er is alleen één probleem: zorginstellingen hebben grote moeite om alle vacatures in te vullen.