Beroemde houten clown is ‘na logeerpar­tij’ terug bij speelgoed­zaak in Nijmegen: ‘Dolblij’

De iconische houten clown van speelgoedwinkel De Regenboog in het centrum Nijmegen is weer terug op zijn plek. Na een ‘logeerpartij’ van bijna een week is de kleurrijke mascotte vrijdagmiddag teruggebracht. ,,Ik ben dolblij”, zegt Ingeborg Makkinje, die de zaak runt.