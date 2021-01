Juridisch getouwtrek om kerk De Horst houdt aan, verkoop leidt tot ‘ontstelte­nis’

23 december DE HORST - Dat de kerk in De Horst in handen is gekomen van de Nijmeegse onderneming Spierings Medische Techniek, betekent niet het einde van het juridisch getouwtrek. Een advocaat kijkt namens de familie Bons, die ook in de race was voor de kerk, of er nog mogelijkheden zijn het godshuis alsnog te bemachtigen.