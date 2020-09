Rel om ‘doventolk’ bij persconferentie Berg en Dal: ‘Beschamend en respectloos’

Cliënt belandt met overdosis drugs op ic: Pluryn neemt maatrege­len bij woongroep in Groesbeek

24 september GROESBEEK - Pluryn gaat een vast team zetten op de acht cliënten van afdeling De Bijenkorf in Groesbeek. Vorige week liep hier een cliënt (23) met een vriend weg om in Duitsland drugs te kopen. Na een overdosis belandde hij op de intensive care in het ziekenhuis in Kleef.