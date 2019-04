Restauranthouders willen niet kiezen tussen al die aardige wijnboeren, dus maakt Groesbeek een ‘blend’

Het Wijnbouwcentrum bottelt sinds twee jaar de wijn zelf. Daarvoor kwam er een loonbedrijf uit Duitsland met een mobiele bottelinstallatie naar Groesbeek. De wijnproductie in Groesbeek is het afgelopen jaar, zegt Dijkstra, met twee hectare gestegen naar 22 hectare in totaal. Dat levert dus zo’n 30.000 flessen op. De wijnproductie in Nederland is in totaal goed voor 1,2 miljoen flessen en er worden 500 miljoen flessen wijn per jaar geïmporteerd.



De kwaliteit van de wijn van 2018, met zijn lange hete zomer, is goed volgens Dijkstra. ,,Maar ik heb liever gelijkmatige temperaturen door de jaren heen, dan uitschieters. Want een uitschieter leidt tot een a-typische smaak, die je het jaar erop niet kunt evenaren. Liever groei ik van jaar tot jaar met gelijkmatige stapjes in kwaliteit. Dat we dat doen is duidelijk, al vergelijken mensen ons vaak met wijngebieden waar al 200 jaar wijn gemaakt wordt. Wij zijn 18 jaar bezig.”



Overigens krijgt Dijkstra binnenkort bezoek van de wijnuniversiteit van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Die zijn benieuwd naar in het wijnlab van Dijkstra ontwikkelde rekenmodellen voor extreme weersomstandigheden. ,,Wij hebben een droge zomer gehad: dat hadden ze in Zuid-Afrika ook", aldus Dijkstra. ,,Ze willen meer weten over hoe je duurzaam biologische wijn maakt: willen kennis uitwisselen.”



Bij het Wijnbouwcentrum werken inmiddels 40 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zullen betrokken worden bij het bottelen van de wijn. Dijkstra: ,,Het bottelen zal een week of drie in beslag nemen.”