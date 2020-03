Ria (81) al ruim een week geïsoleerd in Kalorama door corona: ‘Het lijkt langer: verschrikkelijk’

UPDATE Drie doden door coronavi­rus bij verzor­gings­te­huis voor doofblin­den in Beek

24 maart BEEK - Drie bewoners van het Beekse Centrum voor Doofblinden op het terrein van zorgcentrum Kalorama zijn maandag overleden aan het coronavirus. Twee van hen overleden in Beek: de derde in het Radboud in Nijmegen. Dat is de 69-jarige man, die al maandag in het nieuws kwam.