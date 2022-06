Roemeense dieven proberen Brabantse schapen over de Duitse grens te smokkelen

Bejaarde dame uit Millingen opgelicht via WhatsApp: ‘Brutali­teit bijzonder kwalijk’

ARNHEM - Een steeds vaker voorkomende manier van oplichten: een zoon of dochter, althans dat denkt moeder, vraagt via WhatsApp of ze geld over kan maken. Dat gebeurt en even later blijkt dat het helemaal niet de zoon of dochter was maar dat het om een paar oplichters gaat.

24 mei